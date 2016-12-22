Уридия: «Не хотелось судиться с «Рубином», доводить все до разбирательств»

Бывший форвард «Рубина» Мераби Уридия рассказал о том, каким вышло его расставание с казанским клубом. Напомним, что сейчас россиянин имеет статус свободного агента. Последним его местом работы была грузинская «Шукура».

Я и «Рубин» пошли на компромисс. Не хотелось судиться с «Рубином», доводить все до разбирательств. Я хотел договориться с руководством о разрыве контракта по обоюдному желанию и чтобы мой трансфер возвратили из Грузии. Дело в том, что не во всех командах второй лиги чемпионата России действует система TMS, которая позволяет заявить игрока, выступавшего в прошлом за границей.

Руководство казанского клуба пообещало мне вернуть трансфер, закрепить его за РФС, что позволило бы мне перейти в любую местную команду. Но этого сделано не было.

У меня появился вариант с «Сочи» из ПФЛ – у клуба были амбициозные задачи. Я поехал туда на просмотр на машине, с только что родившей женой, новорожденным ребенком. Буквально через один-два дня тренировок тренер сказал, что меня собираются подписывать, уже начал подготовку к игре с «Армавиром», но они меня только заявить не смогли, поскольку моего трансфера не вернули из Грузии. И все, я вернулся в Казань. Сейчас жду открытия трансферного окна и надеюсь найти клуб.

– Вторая лига России предпочтительнее высшего дивизиона Грузии?

– В Грузии в нормальных условиях находятся три-четыре команды. У остальных все очень плохо. В «Шукуре» все было еще более менее. Уровень зарплаты примерно как во второй лиге.