Сабитов желает «Спартаку» выиграть весной чемпионат

Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов, ныне выступающий за «Мордовию», прокомментировал лидерство красно-белых в турнирной таблице РФПЛ. Футболист пожелал московскому клубу победы в чемпионате России.

«Я смотрю игры «Спартака» как болельщик. Так вот, от зрелища я сегодня получаю огромное удовольствие. Желаю клубу выиграть весной титул. Больше всех общаюсь с Темой Ребровым. Мы с ним с детства вместе шли, дружим много лет. Часто созваниваемся, я рад за него, за команду в целом», – сказал Сабитов.