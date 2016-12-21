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  • Арустамян: «Спартак» интересуется форвардом, связанным с итальянским футболом. Это не Дзадза»

Арустамян: «Спартак» интересуется форвардом, связанным с итальянским футболом. Это не Дзадза»

21 декабря 2016, 19:25
15

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мыслями о селекционной работе «Спартака» в ближайшее трансферное окно. По словам Арустамяна, красно-белые ведут переговоры с нападающим, связанным с итальянским футболом.

«В первую очередь «Спартаку» нужен нападающий высокого уровня – партнер или конкурент для Зе Луиша. Перед клубом поставлена задача найти такого игрока, она наверняка будет решена. Насколько я знаю, «Спартак» собирается провести переговоры с одним интересным форвардом, который связан с итальянским футболом. Нет, его зовут не Симоне Дзадза», – сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Дзадза Симоне Арустамян Нобель
Комментарии (15)
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alexandr1205
1482337896
Его зовут Кин Дзадза
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Par Mezan
1482339104
Этот шнобель задолбал крякать утками!!!
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RedGreenHooligan
1482339454
«Спартак» собирается провести переговоры с одним интересным форвардом, который связан с итальянским футболом..... Интеренсо интересно... с Сапоговым что ли?
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spartak4everr
1482340287
Проснулся, про Луиса Адриано уже неделю говорят
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bafor
1482341629
Это Гонсало Игуаин!!!)
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MDAR
1482344785
Сказал А, говори и Б.
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Alex Flash
1482345806
Окно откроется через 10 дней,а сколько слухов
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_peretrukhin8
1482347451
Пелле
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Супермачо
1482350339
Шлак этот Паскуато.
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Dgad
1482383804
Адриано из Милана,)
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