Арустамян: «Спартак» интересуется форвардом, связанным с итальянским футболом. Это не Дзадза»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мыслями о селекционной работе «Спартака» в ближайшее трансферное окно. По словам Арустамяна, красно-белые ведут переговоры с нападающим, связанным с итальянским футболом.

«В первую очередь «Спартаку» нужен нападающий высокого уровня – партнер или конкурент для Зе Луиша. Перед клубом поставлена задача найти такого игрока, она наверняка будет решена. Насколько я знаю, «Спартак» собирается провести переговоры с одним интересным форвардом, который связан с итальянским футболом. Нет, его зовут не Симоне Дзадза», – сказал Арустамян.