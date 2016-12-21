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    Арустамян: «Спартак» интересуется форвардом, связанным с итальянским футболом. Это не Дзадза»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мыслями о селекционной работе «Спартака» в ближайшее трансферное окно. По словам Арустамяна, красно-белые ведут переговоры с нападающим, связанным с итальянским футболом.

    «В первую очередь «Спартаку» нужен нападающий высокого уровня – партнер или конкурент для Зе Луиша. Перед клубом поставлена задача найти такого игрока, она наверняка будет решена. Насколько я знаю, «Спартак» собирается провести переговоры с одним интересным форвардом, который связан с итальянским футболом. Нет, его зовут не Симоне Дзадза», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.12.2016 19:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 22 декабря 2016, 08:16

      Адриано из Милана,)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 декабря 2016, 22:58

      Шлак этот Паскуато.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 21 декабря 2016, 22:10

      Пелле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 21 декабря 2016, 21:43

      Окно откроется через 10 дней,а сколько слухов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 21:36

      Не ужели это будет армянин торгующий возле итальянского стадиона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1150

      MDAR 21 декабря 2016, 21:26

      Сказал А, говори и Б.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 21 декабря 2016, 21:22

      прям сенсацию готовят......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 21 декабря 2016, 20:33

      Это Гонсало Игуаин!!!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      spartak4everr 21 декабря 2016, 20:11

      Проснулся, про Луиса Адриано уже неделю говорят

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 декабря 2016, 19:57

      «Спартак» собирается провести переговоры с одним интересным форвардом, который связан с итальянским футболом.....

      Интеренсо интересно... с Сапоговым что ли?

      1
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