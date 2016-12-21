Спаллетти: «Всегда слежу за «Зенитом», так как сохранил хорошие отношения со многими игроками»

Экс-главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, возглавляющий ныне «Рому», признался, что у него остались теплые отношения со многими футболистами петербургского клуба, именно поэтому он не перестает следить за выступлениями сине-бело-голубых.

«Я постоянно слежу за командой, так как сохранил хорошие отношения со многими игроками. За свою карьеру я провел по пять лет в «Эмполи», «Удинезе», «Роме» и «Зените». Это не годик потренировать где-то, связи становятся намного крепче. То, что я столько лет провел в клубе, позволило мне установить более близкие отношения с футболистами. А это в свою очередь помогло мне в профессиональном развитии», – сказал Спаллетти.