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    Кудряшов: «В России игрок за 30 считается старым, в Италии думают по-другому»

    Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов подчеркнул, что в РФПЛ игроки старше 30 лет уже считаются старыми, в то время как в Италии предпочитают оценивать футболистов по их качествам, а не возрасту.

    «В России игроки за 30 считаются старыми, в Италии думают по-другому. Там не заглядывают в паспорт, а в первую очередь обращают внимание на то, как ты выступаешь. Поэтому если человек в 35-38 лет может и играет на уровне, то почему его не поставить в состав?

    Хочу выразить огромную благодарность Станиславу Черчесову и тренерскому штабу за вызов в национальную команду. Для попадания в сборную России на Кубок конфедераций и чемпионат мира-2018, нужно каждый раз доказывать свою состоятельность в играх за клуб. Последние выступления в сборной принесли мало положительных эмоций. Конечно, у нас есть время, чтобы многое исправить, и я думаю, что у тренерского штаба во главе с Черчесовым все получится до официальных матчей», – сказал Кудряшов.

    Источник: Itasportpress

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    21.12.2016 12:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 22 декабря 2016, 07:33

      в италии некоторые в 35 играют лучше чем у нас игроки в 25

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 21 декабря 2016, 15:09

      вечная проблема у нас это кто лучше и кто хуже..никак не можем смириться с тем что уровень нашего футбола слабенький))

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      Рейтинг: +12

      дронго32 21 декабря 2016, 15:00

      В Италии игроки за 30 фору дадут нашим игрокам до 30)))

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 декабря 2016, 14:39

      Фёдор ты похоже что то перепутал. это в России только после 30 вызывают в сборную и считают что на пике. а в Европе в составе играют около 20 лет мальчишки и поверь мне они играют лучще вас

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