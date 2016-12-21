Манджукич: «Я не робот»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич назвал себя человеком страстным, поэтому он предпочитает выражать свои эмоции должным образом.

«Страсть, мужество и гордость являются важными понятиями. Они представляют собой то, что я хочу чувствовать не только в футболе, но и в личной жизни. Я не могу скрывать свои эмоции, я не робот. Я очень страстный. И это нормально, что я не люблю замены», – сказал Манджукич.

Напомним, что в матче против «Торино» 30-летний хорват с недовольством воспринял свою замену.