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    Давида Юрченко посещают тяжелые мысли перед сборами в Турции

    Голкипер «Анжи» Давид Юрченко поделился ожиданиями от предстоящих сборов в Турции. Напомним, 19 декабря в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов.

    «Всегда есть опасения за собственную жизнь, а тем более за жизнь близких. Никто этого не отменял, тяжелые мысли посещают. Неприятно, когда происходят подобные события на столь высоком уровне. Что говорить об обычных людях, которые ходят без охраны. Потому осадок присутствует. Первый сбор у нас по графику должен пройти в ОАЭ, а дальше – Турция. Запас в месяц у клуба еще есть, если что-то изменится, то нас оповестят. Пока ничего на этот счет не знаю, сейчас в отпуске», – сказал страж ворот.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2016 23:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 21 декабря 2016, 08:22

      мега новость, админ браво

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 декабря 2016, 08:19

      В дагии не страшно, а в турции страшно? Привыкай. Скоро вся европа будет одной большой турцией.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 07:23

      Поссыкун!

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 декабря 2016, 06:13

      не хочешь не ездий

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 20 декабря 2016, 23:51

      Вот бред, ты то тут при чем?

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