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    Бамба отказался от карьеры врача ради футбола

    Защитник «Оренбурга» Якуба Бамба рассказал о своих первых шагах в футболе. По словам футболиста, он даже не думал о том, что в будущем станет профессионалом.

    – Как вы начинали играть в футбол?

    – Как и все молодые африканцы, на улице. Играли почти на любой поверхности, но в основном на песке. И всегда босиком. Это было даже лучше, потому что так мы отрабатывали технику, так лучше чувствуешь мяч. Посмотрите на ту же Бразилию, как там играют дети – на пляжах босиком. Потом я играл в школе, развивался, и меня заметили представители футбольных клубов. Тогда я стал больше концентрироваться именно на футболе, понял, что хочу заниматься именно этим. Сначала все было ради удовольствия.

    – Вы же хотели стать врачом?

    – Когда заканчивал школу, был выбор: исполнить свою мечту и стать футболистом или закончить учебу и стать врачом. У меня была возможность добиться своей главной цели и стать профессиональным футболистом, чем я и воспользовался.

    Полное интервью доступно по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 09:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7775

      mihail200606 20 декабря 2016, 15:39

      Ну там же учиться надо, мозги напрягать.. Да и зарплата африканского врача , я думаю, копейки..
      Так что выбор со всех сторон правильный

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 декабря 2016, 12:22

      В Африке достаточно много приличных футболистов, а вот врачи там на уровне шаманов. Так что товарисч Бамба сделал правильный выбор.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 20 декабря 2016, 11:02

      и лучше выдумать не смог

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 декабря 2016, 09:27

      Хорошо что не врач

      2
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