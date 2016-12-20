Куман: «Восемь добавленных минут убили нашу команду»

Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман не стал скрывать своего разочарования после поражение от «Ливерпуля» в матче 17-го тура чемпионата Англии (0:1).

Напомним, что единственный гол в игре забил Садьо Мане. Точный удар удался футболисту на 4-й добавленной минуте.

«Мы действительно разочарованы поражением в дополнительное время. Мне кажется, что восемь добавленных минут убили нашу команду. Мы не заслуживали пропущенного гола

Травма Стекеленбурга? Пока нет информации, она появится завтра. Что касается Маккарти, то у него травма подколенного сухожилия», – сказал он.