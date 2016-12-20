Шакири: «В «Баварии» при Гвардиоле я был несчастным человеком»

Бывший хавбек мюнхенской «Баварии» Джердан Шакири рассказал о том, как ему работалось под руководством Хосепа Гвардиолы. Напомним, что сейчас швейцарец играет в составе «Сток Сити».

«В «Баварии» при Гвардиоле я был несчастным человеком. До этого я играл много матчей и постоянно вносил свой вклад в завоевание титулов. Но в один миг вместо меня стали играть другие футболисты, которые не имели такого положения в команде, как я. Конечно, такая ситуация меня разочаровала, хотя я бы сказал, что конкуренция меня никогда не пугала. Я доказывал игрой, что Гвардиола принимает неправильное решение», — приводит слова Шакири Spox.

Напомним, что Шакири играл в составе «Баварии» с 2012 по 2015 год.