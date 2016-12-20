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    Глушаков: «Не знаю, откуда пошла эта шутка с сервантом»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков признал, что ему неизвестно, откуда взялась связываемая с ним шутка про сервант, которая касается отсутствия трофеев в его карьере.

    «Ну, вот так пока получилось, что у Глушакова нет титулов. Я тренируюсь, стараюсь, играю и делаю все, чтобы они были.

    Не знаю, откуда пошла эта шутка с сервантом. Слышал ее раза три-четыре. Всем скажу: серванта у меня дома нет, и покупать его точно не планирую.

    Что я готов сделать, если «Спартак» станет чемпионом? До конца сезона никаких обещаний. В прошлом году уже сказал, что готов буду с вышки спрыгнуть, если возьмем золото. Хватит, не надо», — сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2016 08:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 20 декабря 2016, 13:23

      Да пора в этом году чемпионство взять

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > dimon2602 20 декабря 2016, 13:57

      Осталось 11 дней. Успеют?

      0
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      Рейтинг: +881

      sined1951 20 декабря 2016, 11:41

      А сервант Глушакову болелам Спартака нужно купить. Пока не купят- не быть Спартаку чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 декабря 2016, 11:27

      Не боись Денис, недолго твоим полкам пустовать осталось!

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 декабря 2016, 11:26

      Спартак-Чемпион

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 декабря 2016, 10:35

      И правильно, а то так на несколько сезонов накопится обещаний и надо будет все и сразу исполнить. Меньше слов - больше дела. Может тогда всё и будет и сбудется.

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      Рейтинг: +496

      firs04 20 декабря 2016, 09:53

      Не футболист а "Петросян" какой-то

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 декабря 2016, 09:02

      Дурила. Следи за языком. А то как Широков будешь, по каждому поводу язык распускаешь. Таких зовут пиздоболами.

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