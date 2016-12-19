Экс-полузащитник «Алании» Брессан может перейти в «Шапекоэнсе»

Хавбек АПОЭЛа Ренан Брессан может продолжить карьеру в бразильском «Шапекоэнсе», который после авиакатастрофы 28 ноября лишился практически всех футболистов. Стороны договорились о проведении переговоров, пишет в своем Twitter журналист Родриго Гулар.

28-летний Брессан перебрался в кипрский клуб из португальского «Риу Аве» в июле текущего года. Прежде игрок выступал за «Астану», «Актобе», «Аланию», «БАТЭ», «Гомель» и «Атлетико Сидаде». 29 февраля 2012 года дебютировал в сборной Беларуси.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.