Эмери получит 10,5 миллиона компенсации в случае увольнения из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может лишиться своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. Соглашение 45-летнего испанца имеет юридическую силу до лета 2018 года, и в случае его досрочного разрыва специалист получит денежную компенсацию в размере 10,5 миллиона евро, сообщает Get French Football News.

После 18-ти туров парижане располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующей «Ниццы» на семь очков. В трех последних матчах чемпионата подопечные Эмери потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.