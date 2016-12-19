Промес отказался от переезда в Китай

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил отказом на предложение о переходе в «Шанхай Шэньхуа». Китайцы уже контактировали с представителями Промеса на предмет его возможной покупки. Голландцу был предложен долгосрочный контракт с ежегодным окладом около 6 миллионов евро без учета бонусов и премиальных. Также китайский клуб был готов удовлетворить финансовые требования «Спартака» по трансферу полузащитника. Однако до предметных переговоров дело так и не дошло – Промес ответил твердым отказом.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Промес провел 14 матчей, в которых забил шесть голов и столько же раз ассистировал партнерам.