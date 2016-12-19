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Промес отказался от переезда в Китай

19 декабря 2016, 08:06
20

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил отказом на предложение о переходе в «Шанхай Шэньхуа». Китайцы уже контактировали с представителями Промеса на предмет его возможной покупки. Голландцу был предложен долгосрочный контракт с ежегодным окладом около 6 миллионов евро без учета бонусов и премиальных. Также китайский клуб был готов удовлетворить финансовые требования «Спартака» по трансферу полузащитника. Однако до предметных переговоров дело так и не дошло – Промес ответил твердым отказом.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Промес провел 14 матчей, в которых забил шесть голов и столько же раз ассистировал партнерам.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Шанхай Шэньхуа Промес Квинси
Комментарии (20)
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Lexa_Lexa
1482125576
ему об Англии или Испании надо думать
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alex1004
1482127086
Молодец Квинси, не повелся на быстрые деньги, пусть лучше перейдет в ТОП чемпионат и станет по настоящему большим игроком.
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ДАША Д
1482127746
Промес рассчитывает на 15 млн. контракт, а тут какие-то 6.
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RedWhiteFans2
1482128154
Кому то 100 кому то 6. Хитрожопые узкоглазые. Рано ему еще.
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TERIA-76
1482128612
В Китае о сборной можно забыть)))
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cska-62
1482129933
У Промеса только начало карьеры... И она может быть просто головокружительной! Пока в "Спартаке", потом в европейском топ-клубе. Товарищи китайцы, которые, как раньше пели, "наши братья навек", потерпите лет десять! И деньги копите... Потребуется их раз в десять больше, чем вы предложили сегодня... Или раз в двадцать!
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SPACE TRUCKIN
1482132338
Молодец-не повёлся на бабло-понимает,что из Китая ему уже будет проблематично вернуться в серьёзный клуб....
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VSEzaSPARTAK
1482132823
Приходите позже!(лет так через 10-12)
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GeorgeXIII
1482134887
туда потом, на пенсию
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subbotaspartak
1482136563
Шанхай Шэхуа - вам ни хуа Примус разным коням с бомжами Ещё покажет своё ХУА
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