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«Ростов» делает ставку на Азмуна

19 декабря 2016, 06:04
17

Руководство «Ростова» планирует удержать главного форварда команды Сердара Азмуна как минимум до завершения сезона. В клубе рассчитывают добиться максимального результата в Лиге Европы и достойно завершить российский чемпионат. Известно, что футболистом сборной Ирана интересуются несколько российских клубов – ранее появлялась информация о «Локомотиве» и «Спартаке». Кроме них упоминаются и европейские гранды – «Ливерпуль», «Боруссия» Дортмунд и «Бенфика».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги на счету Азмуна 14 матчей. В них он смог забить два гола. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Локомотив Ливерпуль Боруссия Д Бенфика Азмун Сердар
Комментарии (17)
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Фан666
1482120988
А заголовок то какой громкий уж
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den161
1482121988
В это трансферное окно нужно усиливаться, а на Азмуне летом можно неплохо заработать
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Dgad
1482125054
Если продавать то только Летом
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vgarakh
1482131874
До конца сезона не надо трогать.
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Smoking_dog
1482131990
Ростов идеальный клуб для повышения класса Азмуна.Уйдёт- проиграет.
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aMur
1482132527
Если и уходить, то только не в российский клуб, будет понижением.
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zico2205
1482140890
Азмун пока будет играть только с Бердыевым,нравится вам это или нет...куда то уходить ему -очень рановато...И в паре с Полозом он явно прибавит!!! Да и еще Калачев снабжает отличными навесами, а главный козырь Азмуна- именно в игре головой...Лига Европы даст ответ - готов ли Азмун дальше расти??? В конце года он уже выглядел очень уставшим...
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balaton78
1482148327
Азмуну рано уходить,как и его земляку Эззатолахи..Впереди Лига Европы! После их стоимость будет еще выше!
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