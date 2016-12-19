«Ростов» делает ставку на Азмуна

Руководство «Ростова» планирует удержать главного форварда команды Сердара Азмуна как минимум до завершения сезона. В клубе рассчитывают добиться максимального результата в Лиге Европы и достойно завершить российский чемпионат. Известно, что футболистом сборной Ирана интересуются несколько российских клубов – ранее появлялась информация о «Локомотиве» и «Спартаке». Кроме них упоминаются и европейские гранды – «Ливерпуль», «Боруссия» Дортмунд и «Бенфика».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги на счету Азмуна 14 матчей. В них он смог забить два гола. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 7 миллионов евро.