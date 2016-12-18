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    «Уфа» ведет переговоры с полузащитником из Чемпионшипа

    Руководство «Уфы» ведет переговоры с полузащитником «Хаддерсфилда» Иваном Пауревичем. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

    «Если говорить именно по Пауревичу, то идут переговоры с английским клубом, и мы надеемся, что все решим до конца года. Могу сказать, что с большой долей вероятности он будет в «Уфе» на полноценном контракте. Его приобретение – это одна из вариаций замены Виктора Васина, хотя помимо этого будем еще искать защитника», – сказал Газизов.

    Напомним, Пауревич уже выступал за «Уфу», однако минувшим летом перешел в клуб из Чемпионшипа. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Хаддерсфилд» лишь два матча.

    Источник: ТАСС

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    18.12.2016 17:12
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