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    Витсель отказал «Челси», чтобы перейти в «Ювентус»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель имел предложение от «Челси», однако ответил отказом, чтобы стать футболистом «Ювентуса». Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский хавбек согласовал условия личного контракта с туринским клубом и уже выбрал игровой номер. Сумма сделки может составить 6 миллионов евро.

    Добавим, что сам футболист заявлял о намерении сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне Витсель провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    18.12.2016 17:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 декабря 2016, 00:57

      Когда-же он наконец-то куда-нибудь да перейдёт?

      1
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      Рейтинг: +34

      таптыж 18 декабря 2016, 23:50

      удачи в новом клубе!!!!!!!!!!!!пусть данни быстрей вернеться в строй !!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 декабря 2016, 19:51

      Только удачи желаю Витселю, но пчему тонет уверенности что он в ЮВЕ заиграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 18 декабря 2016, 19:41

      И "Реалу" с "Барселоной" еще вдобавок послал на предложение перейти в их заштатные командишки решительный бельгийский отлуп. )))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 18 декабря 2016, 19:06

      я вас умоляю челси, ха ха

      0
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      Рейтинг: +351

      zadira56 18 декабря 2016, 18:11

      Ну и зря

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 18 декабря 2016, 17:50

      Нахер он нужен?Он в Газпроме может и выделяется на фоне мертвых игроков,но по большому счету он игрок переоцененный и посредственный!!!

      4
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 18 декабря 2016, 17:45

      Ну хочет он в Юве. Главное что бы как с Хондой не вышло.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 декабря 2016, 17:44

      Да это все утка. Не думаю, что он Челси был нужен

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 декабря 2016, 17:35

      Просто суперигрок. Ещё и кобенится.

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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Zeff 18 декабря 2016, 18:38

      ВЫ ПЕРЕСТАЛИ ЕГО В ЖОПУ ЦЕЛОВАТЬ!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > АЛЕКС 58 18 декабря 2016, 22:07

      Не суди по себе!

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