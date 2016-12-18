Эмери уверен, что «ПСЖ» закончит сезон на первом месте в чемпионате

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подвел итоги гостевого матча 18-го тура чемпионата Франции против «Генгама», в котором его команда уступила со счетом 1:2.

«Это был сложный матч для нас, но мы играли так, как и хотели. Мы первыми создали шансы у ворот соперника, но не смогли их реализовать. После второго пропущенного мяча мы потеряли уверенность в себе, но все же сумели показать характер.

«ПСЖ» переживает трудные времена, но чемпионат состоит из 38 игр. Уверен, что команда станет лучше и закончит сезон в лидерах», – цитирует Эмери официальный сайт парижан.