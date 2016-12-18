Игуаин: «Если «Ювентус» не выиграет Серию А, то это будет только наша вина»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился впечатлениями от победы над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Напомним, что аргентинский форвард стал автором единственного забитого мяча в этой встрече.

«Доволен тем, что мы победили и увеличили отрыв от «Ромы». В данный момент это очень важно. Да, у нас есть преимущество в турнирной таблице перед другими командами, но чемпионат еще не завершен. Главный соперник «Ювентуса» – мы сами. Если не выиграем Серию А, то это будет только наша вина», – заявил Игуаин.