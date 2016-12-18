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Лам: «Понимаем, что в Дармштадте нам будет очень непросто»

18 декабря 2016, 09:22

Защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от матча с «Дармштадтом», который состоится в рамках 16-го тура Бундеслиги. Напомним, что встреча пройдет сегодня, 18 декабря.

«Мы должны с ответственностью отнестись к этому матчу, так как после этого мы будем играть против одного из лидеров. Хотим набрать в последних двух матчах чемпионата в этом году шесть очков. При этом, мы понимаем, что в Дармштадте нам будет очень непросто. Как правило, наши соперники отдают все силы для завоевания очков.

Мы должны победить и затратить для победы как можно меньше усилий, чтобы сохранить силы для игры с «Лейпцигом», – заявил немец.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Бавария Дармштадт Лам Филипп
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