Симеоне: «Атлетико» провел выдающийся год»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями от матча 16-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (1:0). Специалист отметил, что его подопечные играли практически идеально.

«Нам удался практически идеальный матч. В первой половине встречи у нас было много голевых моментов. Соперник много владел мячом, но главное – не владение, а моменты. Думаю, мы добились заслуженного результата. Жаль только, что не смогли реализовать все моменты.

В целом «Атлетико» провел выдающийся год. Мы отлично выступили в прошлом розыгрыше Лиге чемпионов, заняли первое место в группе в текущем розыгрыше и хорошо стартовали в Кубке Испании», — сказал Симеоне.