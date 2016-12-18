Примера. «Севилья» крупно переиграла «Малагу». Вьетто оформил дубль

В рамках 16-го тура Примеры «Севилья» дома разгромила «Малагу». Дублем у хозяев отметился Лусиано Вьетто. Отметим, что андалусийцы заканчивали матч вдесятером после удаления Адиля Рами.

После этой победы «Севилья» обогнала «Барселону» и вышла на второе место в турнирной таблице. Однако у каталонцев есть одна игра в запасе.

Испания. Примера. 16-й тур

Севилья – Малага – 4:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Вьетто, 25; 2:0 – Вьетто, 28; 3:0 – Бен-Йеддер, 34; 4:0 – Витоло, 35; 4:1 – Рамирес, 64.

Удаления: Рами, 61 – нет.

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