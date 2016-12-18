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Судьи
Главный судья:
Карлос Клос Гомес (Сарагоса)
Материалы

Севилья - Малага

17.12.2016, Суббота, 22:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 16 тур Севилья - Малага
Испания. Примера (2015/2016)
20 тур
16 января, суббота 18:00 Севилья 2:1 Малага
1 тур
21 августа, пятница 21:30 Малага 0:0 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 19:30 Малага 2:3 Севилья
19 тур
18 января, воскресенье 23:00 Севилья 2:0 Малага
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 01:00 Малага 3:2 Севилья
3 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Севилья 2:2 Малага
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 23:00 Малага 0:0 Севилья
16 тур
16 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 0:2 Малага
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
30 января, понедельник 00:30 Малага 2:1 Севилья
2 тур
28 августа, воскресенье 23:59 Севилья 2:1 Малага
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Севилья 0:0 Малага
3 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Малага 1:2 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 5 января, среда 20:00 Малага 0:3 Севилья
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 22:00 Севилья 5:3 Малага
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 20:00 Малага 1:2 Севилья
12 тур
28 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:2 Малага
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Малага 2:2 Севилья
8 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Севилья 0:1 Малага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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