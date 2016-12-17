Матич считает, что «Челси» сможет справиться без Косты и Канте

Полузащитник «Челси» Неманья Матич поделился ожиданиями от следующего матча АПЛ против «Борнмута», в котором из-за дисквалификаций не примут участие полузащитник Н'Голо Канте и форвард Диего Коста.

«Да, в следующем туре на поле не выйдут Канте и Коста. Но мы должны справиться и без них. По ходу сезона мы сталкивались с такими ситуациями, у других команд также есть свои проблемы. Мы должны продолжать в том же духе, хоть это и важные для нас футболисты. Мы проведем следующим матч дома, поэтому должны провести как можно лучше, чтобы набрать три очка.

Каждый игрок важен для команды, потому что никогда не предугадаешь, кто выйдет на поле в следующем матче. Я очень рад, потому что на тренировках вижу, что все хорошо готовы физически. Каждый будет важен для нас», – сказал футболист.