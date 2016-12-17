Покеттино: «Эриксена уже сейчас можно считать прекрасным игроком»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о хавбеке своей команды Кристиане Эриксене. Специалист считает, что со временем 24-летний игрок «шпор» станет одним из ведущих футболистов в мире. В текущем розыгрыше АПЛ полузащитник принял участие в 15-ти матчах, забив пять голов и сделав три результативные передачи.

«Эриксена уже сейчас можно назвать отличным игроком. Несмотря на то, что он молод и будет еще прибавлять, я уже в данный момент считаю его хорошим футболистом.

Кристиан является игроком, имеющим возможность стать одним из лучших в мире. Когда он немного повзрослеет, к нему наверняка придет осознание того, что именно нужно улучшить в своей игре», – сказал Покеттино.