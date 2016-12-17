Куман: «Слышал, что мерсисайдское дерби в Англии любят все»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман высказал свое мнение по поводу мерсисайдского дерби с «Ливерпулем» в 17-м туре АПЛ. Встреча состоится в понедельник, 19 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Мы понимаем, какое имеет значение эта встреча, и будем должны оставаться спокойными, чтобы закончить ее без удалений. Больше всего в футболе я люблю Эль класико, потому что там это не только футбол, но политическая составляющая. Очень нравились матчи «Реала» и «Барселоны», однако сейчас я весь в ожидании мерсисайдского дерби. Слышал, что его в Англии любят все», – сказал Куман.