Эмери является самым высокооплачиваемым тренером Лиги 1, зарабатывая 420 тысяч в месяц

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери является самым высокооплачиваемым специалистом в Лиге 1. По данным источника, зарплата испанца составляет 420 тысяч евро в месяц. Это на 220 тысяч больше, чем у идущим вторым Люсьена Фавра, который возглавляет «Ниццу».

Отметим, что среди футболистов в чемпионате Франции больше всех зарабатывает защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, чей месячный оклад равняется 1,1 миллиона евро. Добавим, что в десятку самых высокооплачиваемых игроков лиги входят сразу семь представителей парижского клуба, включая Силву.