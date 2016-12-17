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  • Абрамов: «Зениту» пора продавать Витселя как можно скорее, чтобы не потерять вообще все»

Абрамов: «Зениту» пора продавать Витселя как можно скорее, чтобы не потерять вообще все»

17 декабря 2016, 15:48
1

Агент Владимир Абрамов поделился мнением относительно приобретения «Зенитом» хавбека Эрнани, а также отметил, что далеко не любой бразильский игрок может заиграть в российском клубе.

– «Зенит» с приходом Мирчи Луческу обратил пристальное внимание на бразильский трансферный рынок, купив сначала Жулиано, а теперь и Эрнани. Бразильские игроки не всегда приживаются в РФПЛ. Насколько рискует петербургский клуб?

– Бразильские футболисты очень привязаны к родной погоде. Она специфична, особенно в сравнении с погодой в Санкт-Петербурге, где солнечных дней может не быть вообще. Если вам приходилось когда-нибудь читать сочинения великого Казановы, то он, пробыв в Петербурге год, написал в мемуарах, что не было ни одного погожего дня. Ни одного, понимаете! Санкт-Петербург – это не Донбасс, не Донецк, где было засилье бразильцев во главе с Луческу. В плане погоды их сравнивать нельзя. Однако традиция продолжается. «Зенит» взял Луческу, а у него есть привычка брать бразильских футболистов. Никуда не деться от этой преемственности. Вы правы, что в случае с бразильцем сложно стопроцентно попасть в десятку.

– Как было, например, с Халком?

– Он очень хорошо себя проявил, а потом еще и продан был дороже. Я как экономист говорю, что это настолько редкий пример, может, даже один шанс из 100. Хотя в свое время вопрос «как Халка купили за такие деньги» чуть ли не до Владимира Владимировича дошел. Сейчас же все понимают, что это пример хороший, но далеко не факт, что все бразильцы теперь пойдут по тому же конвейеру. Пока «Зениту» везет, а если везет, то нужно продолжать брать.

– Как можно минимизировать брак?

– С открытием стадиона бразильцы будут выглядеть лучше. Там ведь будет теплее, и подстраиваться под погодные условия проще. Может, там и солнце будет восходить! У игроков начнет вырабатываться витамин D, и бразильцы будут лучше себя чувствовать. Это очень важный момент, не смешки какие-то мои, а реальность. Бразильцам не хватает света, из-за которого они чувствуют себя лучше. Это вещи взаимосвязанные.

Пусть «Зенит» рискует, это дело благородное. Тем более, что это один из немногих наших клубов, у кого есть деньги на бразильцев. Подавляющее большинство российских клубов себе игроков из Бразилии себе позволить не может.

– «Зенит» заплатил за Эрнани примерно 8 миллионов евро, насколько клуб может себе позволить в случае неудачи забыть про эти деньги?

– «Зенит» получил за Халка 55 миллионов, это покрывает издержки, которые клуб может поиметь в течение ближайших двух-трех лет. Так что риск хоть и есть, но он оправдан. Практически никто ничего не продал так здорово, как петербуржцы продали Халка. Есть у «Зенита» эта маржа необходимого доверия и необходимых затрат. Они могут себе позволить в случае чего выкинуть деньги на ветер.

– Предполагается, что Эрнани заменит Акселя Витселя. Менеджерам, ответственным за продажу бельгийца, стало проще от того, что после ухода полузащитника в составе не образуется дыра?

– Возможно, но межеваться Витселем больше не стоит, пора продавать как можно скорее, чтобы не потерять вообще все. Безусловно футболист хороший, поиграл качественно, но не звездил. Главное, что Витсель воротит голову, все смотрит куда поюжнее. Я вообще считаю, что в Санкт-Петербург надо брать только тех футболистов, которые хотят играть, ребят со светом в глазах.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (1)
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Garrincha58
1481982138
вполне внятное вью
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