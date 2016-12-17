Хохлов: «У Смолова есть все для того, чтобы выдержать конкуренцию в «Боруссии»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в дортмундскую «Борусссию». По мнению специалиста, у футболиста есть все шансы проявить себя в Европе.

«Он прибавил в мастерстве, профессионализме. Это здорово. Давно наши игроки не уезжали в такие клубы и такие лиги. Спросом у таких команд, как в Дортмунде, пользуются единицы. Мы часто говорим, что россиянам надо уезжать в Европу, но на деле мало кого зовут.

Сможет ли Смолов выдержать конкуренцию в «Боруссии»? Да. У него все для этого есть. Он стал много забивать, лучше понимать футбол. Он знает язык, английский – очень хорошо, и в принципе, обучаем. При нормальном отношении тренера Федор выдержит любую конкуренцию», – заявил Хохлов.