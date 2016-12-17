Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хохлов: «У Смолова есть все для того, чтобы выдержать конкуренцию в «Боруссии»

Хохлов: «У Смолова есть все для того, чтобы выдержать конкуренцию в «Боруссии»

17 декабря 2016, 09:55
9

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в дортмундскую «Борусссию». По мнению специалиста, у футболиста есть все шансы проявить себя в Европе.

«Он прибавил в мастерстве, профессионализме. Это здорово. Давно наши игроки не уезжали в такие клубы и такие лиги. Спросом у таких команд, как в Дортмунде, пользуются единицы. Мы часто говорим, что россиянам надо уезжать в Европу, но на деле мало кого зовут.

Сможет ли Смолов выдержать конкуренцию в «Боруссии»? Да. У него все для этого есть. Он стал много забивать, лучше понимать футбол. Он знает язык, английский – очень хорошо, и в принципе, обучаем. При нормальном отношении тренера Федор выдержит любую конкуренцию», – заявил Хохлов.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Боруссия Д Смолов Федор Хохлов Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DEFENDER114
1481958810
Было бы очень любопытно посмотреть на Смолова в Бундеслиге
Ответить
EVGEN13RUS
1481961738
Удачи
Ответить
Lamantyn
1481962460
уход Федора будет ослабление не только для Краснодара, а и для всего РФПЛ соответственно... ибо конкурентная борьба подстегивает на подвиги и интересную игру... не так много нападающих его уровня...
Ответить
Gullit 76
1481962693
Чтож , если и уезжать то Боруссия отлично подходит.Играют в красивый атакующий футбол,есть нечто общее в игре и с Краснодаром.Удачи!
Ответить
bolela_16
1481962799
Смолов уступает технически - за место нужно бороться, у Смолова этого нет...
Ответить
Joko21
1481965222
было бы интересно за ним наблюдать в Европе
Ответить
Garrincha58
1481965223
Смолов уже достиг своего предела дальше только вниз а вот Кокорин уже третий год на самом низу и дальше ничего
Ответить
T 72
1481965403
Достоин или не достоин,это будет Боруссия решать
Ответить
NapaS
1482085739
это даже не серьезно обсуждать голимое дерево не может быть интересно Боруссии, факт полюбому утка от скуки
Ответить
Главные новости
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
16
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
Все новости
Все новости
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
Вчера, 15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
Вчера, 15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
Вчера, 14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
Вчера, 14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
Вчера, 13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
Вчера, 13:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+