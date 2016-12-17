Агент: «Точно знаю, что «Наполи» предлагали купить Руни»

Итальянский футбольный агент Винченцо Морабито поделился информацией о том, что летом «Манчестер Юнайтед» пытался избавиться от Уэйна Руни.

«Я точно знаю, что «Наполи» предлагали купить его и что он не может перейти в другой английский клуб. Это может привести его в Италию или Испанию.

Повторюсь, его предлагали «Наполи». Идея кажется прекрасной, но не кажется таковой реальность, когда видишь его зарплату в 10 миллионов в год.

У него определенно плохие отношения с Моуринью, поэтому его будущее – вдалеке от «Юнайтед». Возможно, даже в аренде», – сказал Морабито.