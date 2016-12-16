Азар готов к игре против «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Челси» Эден Азар восстановился от травмы, полученной в матче АПЛ против «Вест Бромвича» (1:0).

Главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщил, что футболист в пятницу тренировался с командой и готов к игре против «Кристал Пэлас». При этом специалист пока не решил, начнет ли Азар встречу с первых минут.

Напомним, из-за повреждения Азар пропустил игру против «Сандерленда».

Матч «Кристал Пэлас» – «Челси» состоится в субботу, 17 декабря. Начало – в 15:30 по московскому времени.