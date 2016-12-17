АПЛ. «Лестер» в меньшинстве ушел от поражения в матче против «Сток Сити» и другие результаты

В матче 17-го тура АПЛ «Лестер» в гостях ушел от поражения, уступая «Сток Сити» по ходу встречи в два мяча. Отметим, что «лисы» больше половины игры действовали в меньшинстве. На данный момент действующий чемпион Англии находится в трех очках от зоны вылета.

В других встречах игрового дня «Мидлсбро» дома крупно обыграл «Суонси», «Сандерленд» одолел «Уотфорд», «Вест Хэм» добился победы над «Халл Сити».

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Мидлсбро – Суонси – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Негредо, 18; 2:0 – Негредо, 29 (с пенальти); 3:0 – де Рун, 58.

Сток Сити – Лестер – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Кркич, 39 (с пенальти); 2:0 – Аллен, 45; 2:1 – Ульоа, 74; 2:2 – Амарти, 89.

Удаление: нет – Варди, 29.

Сандерленд – Уотфорд – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – ван Анхольт, 49.

Вест Хэм – Халл Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Нобл, 76 (с пенальти).

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