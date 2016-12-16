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«Зенит» объявил о подписании Эрнани

16 декабря 2016, 12:55
29

Бразильский полузащитник Эрнани стал игроком «Зенита». Соглашение рассчитано на пять лет.

Эрнани выступал за «Атлетико Паранаэнсе». В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии Эрнани провел 30 матчей, в которых забил шесть голов.

В 2011 году футболист выиграл первенство Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U17.

«Зенит» приветствует Эрнани в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми», — сообщили в российском клубе.

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Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Атлетико Паранаэнсе Зенит
Комментарии (29)
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Nevsky_RU
1481882459
Ну наконец то, аллилуя. Пакеда Витсель!))
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Dgad
1481882508
Добро пожаловать.Надеюсь Румын сделает из тебя звезду,
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Misha78
1481882707
Добро пожаловать! Мистер в Бразильцах редко ошибается!
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Павел Буре
1481885293
На сколько я помню, в шахтере луческу редко ошибался в бразильцах, надеюсь так же будет и в Зените.
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Milanello7
1481886399
Вот куда идут деньги которые я и моя бабушка платим за газ..
Ответить
forward33
1481887636
Первый пошёл*
Ответить
andr2112
1481889390
Добро пожаловать!!!!
Ответить
Тraumtanzеr
1481889407
Кто это?
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Ubuntu
1481890171
Не черноват ли он для Зенита?
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Obojaemiy
1481890479
бомжи вам Мигеля из танцев на тнт впарили... аха ха))
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