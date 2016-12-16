«Зенит» объявил о подписании Эрнани

Бразильский полузащитник Эрнани стал игроком «Зенита». Соглашение рассчитано на пять лет.

Эрнани выступал за «Атлетико Паранаэнсе». В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии Эрнани провел 30 матчей, в которых забил шесть голов.

В 2011 году футболист выиграл первенство Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U17.

«Зенит» приветствует Эрнани в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми», — сообщили в российском клубе.

Бьет сильнее Халка, и еще 4 факта о новичке «Зенита», которые вы не знаете