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Проблемы с испанским языком мешают Зозуле играть за «Бетис»

16 декабря 2016, 08:42
3

Футбольный агент Владимир Кузьменко, который представляет интересы форварда «Бетиса» Романа Зозули, рассказал о причинах малого количества игрового времени своего клиента.

«Несмотря на то, что в «Бетисе» он недавно и у него не так много шансов показать себя на поле, Рома смог заслужить любовь и уважение от болельщиков. К сожалению, в данный момент этому парню с большим сердцем не позволяют показать себя на поле, ссылаясь на проблему с испанским языком, которая при подписании контракта не тревожила директоров. Но мы знаем и понимаем, что язык профессионала – это его действия на поле, и футболист там должен показать свое качество, вести команду вперед», – приводит слова Кузьменко телеканал «Футбол 1».

В текущем сезоне Зозуля провел в Примере три матча, в которых заработал одно предупреждение.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Бетис Зозуля Роман
Комментарии (3)
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Barsuk52
1481884996
Есть еще одна проблема, он слабый
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alexis02lion
1481890529
Да ну. Просто Рубенчик и в свои 35 лучший. Всем было понятно что все будут под ним сидеть. Он ещё и один из тех кто дольше в клубе. легенда. В команде если алжирец который играет, датчанин, серб, голландец, аргентинец, чилиец и бразилец, но большинству из них другой язык не мешает играть. Так что это всё отговорки.
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alexis02lion
1481890718
также есть бельгиец замбийского происхождения и даже француз. Просто он второй по возрасту форвард, а толку от него мало. Так что надеюсь сдадут его в аренду или для длины скамейки в случае травм держат, так как с ним 4 нападающих, это не Эшторил из Португалии где сразу 7 нападающих.
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