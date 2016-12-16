Китайский клуб готов платить Месси 100 миллионов в год

Китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации источника, китайцы готовы предложить аргентинцу зарплату в размере 100 миллионов евро в год. Сейчас Месси зарабатывает в «Барселоне» 24 миллиона, и эта сумма может быть увеличена до 35 миллионов в год по новому контракту, над которым стороны сейчас работают.

В «Хэбэй Чайна Форчун» выступают Эсекиэль Лавесси, Жервиньо и Стефан М'Биа. Месси ранее заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз» из родного Росарио.