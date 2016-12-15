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    Селюк: «Траоре на 99% покидает ЦСКА. Я являюсь инициатором его ухода»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил скорый уход из ЦСКА своего клиента Ласина Траоре. Футболист намерен продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатах.

    «Траоре покидает ЦСКА на 99 процентов. Осталось уладить формальности. Он продолжит карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Кто вам сказал, что инициатива расстаться с Траоре вообще исходила от ЦСКА? Она, вообще-то, исходила от меня. Никто из ЦСКА мне не говорил: «Дмитрий, Траоре нам не нужен». Просто я сам вижу, что человеку пора сменить клуб. Так что это я пришел к руководителям армейцев и сказал, что надо искать варианты», – заявил Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.12.2016 18:52
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 16 декабря 2016, 10:03

      Скатертью дорога.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 16 декабря 2016, 08:07

      Зачем ЦСКА эта Лошара.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      petlyra 16 декабря 2016, 06:42

      Трепло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 16 декабря 2016, 04:12

      Интересно, в каком это европейском клубе он объявится?И надолго-ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 15 декабря 2016, 23:41

      Столько раз,болея за свою команду,я не когда не произносил:"это пиз...ц",когда мяч доставался этому бревну...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      real1806 15 декабря 2016, 23:14

      Селюк иди в жопу с бревном и непоявляйся тут.харош хрень нести.незасоряй новости утырь!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Boozman 15 декабря 2016, 22:46

      Бревном меньше в чемпионате будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      regbiN 15 декабря 2016, 22:39

      Болобол селюк

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 декабря 2016, 22:31

      Уберите это полено из РФПЛ наконец!, даже слышать о нем противно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 декабря 2016, 22:20

      А у Траоре вообще похоже мнение не спросили

      1
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Фан666 15 декабря 2016, 22:25

      У Траоре? Мнение? Откуда?

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Вомбат 15 декабря 2016, 22:26

      ну как нападающий он показал себя говённым, но не имбицил же

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      Рейтинг: +89

      real1806 > Фан666 15 декабря 2016, 23:15

      Бревно по русски неговорит))

      0
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