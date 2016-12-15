Орлов: «Хорошо отношусь к решению Семака возглавить «Уфу»

Главное сильно пусть не перестраивает игру, Ганчаренко все настроил за полгода
Телекомментатор Геннадий Орлов практически подтвердил скорое назначение Сергея Семака главным тренером «Уфы». Ранее клуб заявил, что имя сменщика Виктора Гончаренко, ушедшего в ЦСКА, будет объявлено 24-25 декабря.
«Очень хорошо отношусь к решению Семака возглавить «Уфу». Мне кажется, его там хорошо приняли. Это будет первый его опыт в качестве главного тренера. Ему, правда, еще предстоит полгода учиться в школе тренеров, чтобы получить необходимую для этого лицензию категории Pro. Но он может пока исполнять обязанности. По правилам это разрешено. Сергею Богдановичу уже пора начинать самостоятельную деятельность, и «Уфа» – это очень хороший клуб для старта.
Это прогрессивный и молодой клуб, не обремененный никакими связями. Они честно работают. И Семак им поэтому как раз подходит. Правда ли, что я поспособствовал его переходу? Это пусть скажет Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы». Я пока не могу говорить на эту тему. Раньше него я не хочу об этом распространяться», – заявил Орлов.