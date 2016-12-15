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    В «Уфе» назвали слухами возможное назначение Семака на пост главного тренера

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал слухами возможное назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды. Напомним, ранее сообщалось, что специалист, входящий в тренерский штаб «Зенита», может возглавить уфимский клуб после ухода Виктора Гончаренко.

    – Когда стоит ожидать нового главного тренера?

    – Ведем переговоры с одним специалистом. Он единственный, кого мы хотим видеть в команде. Возглавит ли он «Уфу», в большей степени все зависит от него. Думаю, имя нового главного тренера объявим после 25 декабря.

    – Главным кандидатом называют Сергея Семака. Так ли это?

    – Слухи комментировать не хочу. Могу сказать, что это российский тренер.

    – Почему не рассматриваете варианты из-за рубежа?

    – Для «Уфы» будет лучше, если к работе приступит отечественный специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2016 16:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 декабря 2016, 06:47

      а вдруг Бышевец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1390

      Taps 15 декабря 2016, 19:03

      Семак - иностранный тренер ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      Копытин 15 декабря 2016, 17:22

      Слуцкого позовут? Неожиданный будет ход.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 15 декабря 2016, 16:33

      Новостники вечно приподносят такие ответы как опровержение. Мол, это не Семак. А на самом деле слухи - это все, о чем говорят до официального подтверждения

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      опус 2 15 декабря 2016, 16:27

      Пора уже ставки принимать !

      1
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