ЦСКА может выкупить Караваева у «Спарты» за приемлемую сумму

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб потенциально может выкупить у «Спарты» защитника Вячеслава Караваева. Футболист является воспитанником армейцев, с которыми имел контракт до лета 2016 года.

«Нет, продажа Караваева в «Спарту» не была ошибкой. Более того, чтобы закрыть по нему вопрос: трансферный контракт составлен таким образом, что мы можем в любой момент за адекватные деньги – сопоставимые с теми, что мы за него получили – можем его вернуть», – заявил Бабаев.