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  • ЦСКА может выкупить Караваева у «Спарты» за приемлемую сумму

ЦСКА может выкупить Караваева у «Спарты» за приемлемую сумму

15 декабря 2016, 15:17
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб потенциально может выкупить у «Спарты» защитника Вячеслава Караваева. Футболист является воспитанником армейцев, с которыми имел контракт до лета 2016 года.

«Нет, продажа Караваева в «Спарту» не была ошибкой. Более того, чтобы закрыть по нему вопрос: трансферный контракт составлен таким образом, что мы можем в любой момент за адекватные деньги – сопоставимые с теми, что мы за него получили – можем его вернуть», – заявил Бабаев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спарта Караваев Вячеслав Бабаев Роман
Комментарии (10)
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Pro100Kid
1481805899
Продали за миллион. Допустим весной Спарта выигрывает ЛЕ, а Караваев забивает 2 в финале - цена на него подскочит в несколько раз. И кто им его в таком случае за миллион обратно продаст?
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ivanthebest
1481808301
Жизнь хоть парню не портите своим стойлом... Только начал развиваться и человеком становиться...
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Joko21
1481816136
Лучше б молодым игрокам играть постоянно за рубежом в крепких клубах, чем сидеть на мешках с деньгами в наших, да еще и на лавках запасных
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каа
1481817034
Однозначно этот трансфер - ошибка!!!
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LINED
1481817859
Как раз Фернандесом барса интересуется
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Cant Stop
1481824147
врядли он усилит ЦСКА
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Sylpheed
1481872211
Выкупить! И в полузащиту определить, в опорную зону.
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