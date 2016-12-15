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  • Джанаев: «Никакой обиды на «Спартак» нет. Обижаться – удел девочек»

Джанаев: «Никакой обиды на «Спартак» нет. Обижаться – удел девочек»

15 декабря 2016, 07:26
7

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев признался, что не таит обиды на «Спартак», за который он выступал ранее. По словам вратаря, матчи против красно-белых для него не являются принципиальными.

– Летом вы сказали фразу: «Когда-нибудь я расскажу, как все было в «Спартаке». Всю правду. Сейчас не вижу в этом смысла». Не пришло время?

– Пока нет.

– Это будет ваша правда о Карпине?

– Почему именно о нем? Вообще, в целом о ситуации.

– У вас есть обида на «Спартак»?

– Вообще нет никакой. Совершенно. Никогда ни на кого не обижаюсь, это удел девочек.

– И матч с красно-белыми…

– Непринципиален. Такой же, как, например, с «Амкаром».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Джанаев Сослан
Комментарии (7)
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oyabun
1481776571
А за что ему обижаться? Карпин доверял ему ворота даже тогда когда все уже вокруг просто кричали "уберите этого дырявого из ворот!". Это Спартак должен обижаться на Джанаева за те плюхи которые он пропускал и из-за которых в результате был только вторым
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ильиных
1481777321
Мужик
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ДяДь ПашА
1481785199
А вот дзюба в зените обижается на Спартак
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maior-60
1481796081
Правильно!
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Zeff
1481811783
Все девочки в Спартаке.
Ответить
Симбир
1481812997
Беда Джаная, как и Филимона, что роковой ЛЯП он совершил в ключевой момент, лишив команду золота ЧР ... ( а Филя - выхода на ЕВРО 1998 )
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