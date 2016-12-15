Джанаев: «Никакой обиды на «Спартак» нет. Обижаться – удел девочек»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев признался, что не таит обиды на «Спартак», за который он выступал ранее. По словам вратаря, матчи против красно-белых для него не являются принципиальными.

– Летом вы сказали фразу: «Когда-нибудь я расскажу, как все было в «Спартаке». Всю правду. Сейчас не вижу в этом смысла». Не пришло время?

– Пока нет.

– Это будет ваша правда о Карпине?

– Почему именно о нем? Вообще, в целом о ситуации.

– У вас есть обида на «Спартак»?

– Вообще нет никакой. Совершенно. Никогда ни на кого не обижаюсь, это удел девочек.

– И матч с красно-белыми…

– Непринципиален. Такой же, как, например, с «Амкаром».