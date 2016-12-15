АПЛ. «Манчестер Сити» одолел «Уотфорд», «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» благодаря голам Пабло Сабалеты и Давида Силвы справился с «Уотфордом» – 2:0.
В других встречах тура «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» разгромил «Халл», «Вест Бромвич» обыграл «Суонси», «Сток» и «Саутгемптон» голов не забили.
Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Погба, 45; 1:1 – МакАртур, 67; 1:2 – Ибрагимович, 88.
Манчесстер Сити – Уотфорд – 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сабалета, 33; 2:0 – Силва, 86.
Голы: 1:0 – Эриксен, 14; 2:0 – Эриксен, 63; 3:0 – Ваньяма, 73.
Вест Бромвич – Суонси – 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Рондон, 50; 2:0 – Рондон, 61; 3:0 – Рондон, 63; 3:1 – Рутледж, 78.
Источник: Бомбардир.ру