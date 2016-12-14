Караваев: «Хочу каждую неделю так играть, как играют в Премьер-лиге!»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от игры на лучших стадионах Европы. Он признался, что стадион «Интера» в Милане разочаровал его практически пустыми трибунами.

«В Лиге Европы мы играли с «Саутгемптоном» и «Интером», я посмотрел на Ивана Перишича и Шейна Лонга – это не люди, а машины. Теперь понимаю, куда надо расти.

Чем запомнилась Англия? Впервые играл при такой атмосфере, когда все трибуны полные, болельщики поют песни… Раньше видел такое только по телевизору. На «Сент-Мэри» мне казалось, что я сплю. Хочу каждую неделю так играть, как играют в Премьер-лиге! После игры с «Саутгемптоном» ночь не спал, прокручивал в голове каждый момент матча, снова переживал все эмоции.

«Сан-Сиро»? На стадион пришло пять тысяч фанатов «Интера» и две с половиной чехов. Это при вместимости 85 тысяч! Итальянцы вывесили баннер: «Почему мы вас должны поддерживать?» Зато в Беэр-Шеве была сумасшедшая атмосфера, там было даже сложнее, чем в Англии», — сказал Караваев.

В текущем розыгрыше Лиги Европы Караваев провел семь матчей, в которых отметился двумя желтыми карточками.