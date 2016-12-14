Эмери считает, что «ПСЖ» сможет пройти «Барселону»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в соперники французам досталась «Барселона».

«Я знал, что у нас были разные варианты жребия в 1/8 финала. Но еще лучше я знал, что все команды очень высокого уровня.«Барселона» хорошо знакома «ПСЖ», тренерскому штабу и мне лично. Конечно, мы хотим победить.

Мы подготовимся к тому, чтобы провести два хороших матча. У нас есть возможность пройти «Барселону». Обе команды имеют шансы на победу. Не собираюсь называть проценты, но я удовлетворен тем, что мы сыграем с «Барселоной», – сказал специалист.