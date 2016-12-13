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    Тарханов опроверг слухи о переходе Лунгу в ЦСКА

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что нападающий Чисамба Лунгу не намерен покидать клуб. По словам специалиста, у 25-летнего игрока контракт еще на полтора года. Ранее сообщалось, что замбиец может сменить екатеринбуржцев на ЦСКА.

    – Правда ли, что защитник вашей команды Пабло Фонтанелло может перейти в ЦСКА?

    – У него заканчивается контракт. Пока неизвестно, будет ли футболист его продлевать. Сейчас Пабло находится в отпуске.

    – А что скажете о Лунгу, которого тоже отправляют в ряды армейцев? Правда ли это?

    – Нет, конечно. У Чисамбы контракт до 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 17:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 декабря 2016, 19:26

      Фонтанелло и Лунгу, охерительное усиление ЦСКА с задачей борьбы за чемпионство. Бредятина какая то

      1
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    • ...
      Рейтинг: +235

      Копытин 13 декабря 2016, 18:05

      Если клубу бабок отсыпят за досрочное расторжение контракта, то может и перейти.

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