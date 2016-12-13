Плетикоса уверен, что «Ростов» способен пройти «Спарту» в Лиге Европы

Экс-голкипер «Ростова» Стипе Плетикоса поделился мнением об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для своей бывшей команды. Напомним, что ростовчанам досталась в соперники чешская «Спарта».

«Я считаю, что «Спарта» – проходимый соперник для «Ростова». Ростовчане показывали очень хороший футбол в Лиге чемпионов. Большой плюс, что «Ростов» первый матч проведет дома, а ответный на выезде. Ведь они уже показали, что умеют уверенно играть в гостях. Что касается того, насколько «Ростову» будет сложно после зимнего перерыва, то я считаю, что Курбан Бердыев уже проходил через подобные трудности в «Рубине» и знает, как правильно подготовить команду. Конечно, будет очень важно стимулировать игроков на сборах в товарищеских матчах, чтобы они подошли к играм Лиги Европы в оптимальном состоянии. Но я не сомневаюсь, что туркменский специалист сделает все как надо», – заявил Плетикоса.