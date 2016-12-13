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    Селюк: «Сделаю так, что Траоре уйдет из ЦСКА в один из европейских клубов»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, дал понять, что в ближайшее трансферное окно ивуарийский футболист покинет московский клуб.

    Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что пребывание Траоре в ЦСКА «пошло во вред как Траоре, так и клубу». Права на форварда принадлежат «Монако».

    «Дело в том, что когда некоторые руководители делают такие умные заявления, после этого они хотят, чтобы все правильно сложилось, и футболист ушел в хороший клуб, и другой клуб взял и платил заработную плату – это вообще, конечно… Пусть они заявляют, что хотят, но есть же контрактные обязательства. Но, я говорил и буду говорить, я же нормальный человек, и, по всей вероятности, сделаю так, что он перейдет в один из европейских клубов в ближайшее трансферное окно», – заявил Селюк.

    Источник: Р-Спорт

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    13.12.2016 11:07
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 декабря 2016, 00:10

      уж сделай одолжение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 13 декабря 2016, 13:46

      Не его команда просто. Ему надо на блюдце все подавать,а он только ногу ставить будет чтобы мяч в сетку летел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 13 декабря 2016, 13:46

      Агенты, что с них взять. Звездеть - это часть их работы

      3
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      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > АрбузБушь 13 декабря 2016, 14:08

      футбольный балабол)))

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 13 декабря 2016, 13:34

      траоре 0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 13 декабря 2016, 13:13

      Селюк постоянно не доволен тем как отзываются и обращаются с его клиентами,ответ...выбирай правильных клиентов,

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Dgad 13 декабря 2016, 13:47

      Агенту всегда своё нахваливать нужно, чтобы денежки иметь с этого

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 декабря 2016, 13:08

      кому дрова нужны?

      0
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 13 декабря 2016, 12:36

      да кому он нужен. он даже не знает как обращаться с мячом

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 13 декабря 2016, 12:28

      чемпионат Польши или Латвии, тоже европейские. Возможно, там Селюк найдет новый клуб Траоре

      -1
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 13 декабря 2016, 12:26

      Поскорее уже!!!

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 13 декабря 2016, 12:16

      опять Селюк, опять негр, опять руководство виновато...
      становится классикой

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