Симеоне разочарован травмой Облака

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после крупного поражения от «Вильярреала» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что главным разочарованием для него в этой игре стала травма голкипера Яна Облака. Напомним, что вратарь был заменен в концовке первого тайма.

«Самое плохое – это травма Облака. Надеюсь, он получил не слишком серьезное повреждение. Я разочарован случившимся.

В матче с «Вильярреалом» мы сделали все для того, чтобы сократить отставание. «Атлетико» борется, но результаты пока нас не радуют», – отметил Симеоне.