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  • Смолов: «История с вечеринкой в Монте-Карло? Хорошо, что я в этот день улетел»

Смолов: «История с вечеринкой в Монте-Карло? Хорошо, что я в этот день улетел»

12 декабря 2016, 23:30
7

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал инцидент в Монте-Карло с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, состоявшийся в июле.

«История с вечеринкой в Монте-Карло? Хорошо, что я в этот день улетел. А если серьезно, то подставили парней, такая ситуация получилась. Могу им только посочувствовать, что они оказались там в это время. Это был не самый подходящий момент, и я понимаю, почему страна так обозлилась на ребят», — сказал игрок сборной России.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 18 матчах «Краснодара», забив 14 мячей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Опять не угадал
1481577536
Повезло Федя, в нашем деле главное во время смыться
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cska-62
1481578747
Вот что значит: "Вовремя улететь!" P.S. Представительниц слабого пола прошу понимать написанные слова буквально, а не фигурально.
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serega86ru
1481581699
Вовремя улетел=) но Шампусика прихватил!! в Краснодаре выпью =)
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fon_der_tan
1481582559
Один из самых адекватных игроков, судя по интервью последним, да и по игре))
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EastJuice
1481586098
полюбому он снимал на телефон и в кадр не попал
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63_Camapa_63
1481596506
Не главное что ты сделал, а главное что тебя спалили. Потихому побухалибы и ничего бы не было, раз спалились то нужно отвечать за свои поступки p.s. А как на них реагировать после провальных игр сборной.
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арейская
1481599291
Обозлилась? Ну это вообще-то очень мягко сказано, после того Евро, мы, болельщики, готовы были разорвать каждого , кто был причастен к тому позору, и хорошо если только гнев свалился к этим двум прожигателям жизни, а то что ты вовремя слинял, чуйка тебя не подвела, это плюс тебе в копилку, а то что мамая с кокорой будут гнобить до скончания их карьеры, это точно, даже к гадалке не ходи
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