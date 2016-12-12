Смолов: «История с вечеринкой в Монте-Карло? Хорошо, что я в этот день улетел»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал инцидент в Монте-Карло с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, состоявшийся в июле.

«История с вечеринкой в Монте-Карло? Хорошо, что я в этот день улетел. А если серьезно, то подставили парней, такая ситуация получилась. Могу им только посочувствовать, что они оказались там в это время. Это был не самый подходящий момент, и я понимаю, почему страна так обозлилась на ребят», — сказал игрок сборной России.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 18 матчах «Краснодара», забив 14 мячей.