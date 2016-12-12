Марез — лучший футболист Африки 2016 года

Нападающий «Лестера» Рияд Марез признан лучшим игроком Африки. Приз учрежден федерацией футбола континента совместно с изданием BBC.
В прошлом сезоне 25-летний форвард завоевал золотую медаль английской Премьер-лиги в составе «лис», забив 17 голов за 37 матчей на турнире.
В прошлом году данную награду получил нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, прервав четырехлетнюю победную серию полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре.
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Источник: BBC